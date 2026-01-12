Дмитрий Демешин обратился к сотрудникам прокуратуры с поздравлениями

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, отметив их ключевую роль в обеспечении законности и защите прав граждан. Подробнее в материале «Комсомольская правда — Хабаровск».
Глава региона подчеркнул, что сотрудники прокуратуры являются достойным примером служения Отечеству и надежным заслоном на пути беззакония. По его словам, вмешательство работников ведомства нередко становится необходимым условием для привлечения к ответственности недобросовестных подрядчиков и поставщиков, а также напоминанием чиновникам о реальном смысле их работы — служении людям и государству.
Отдельное внимание в поздравлении было уделено вопросам, связанным со спецоперацией. Дмитрий Демешин отметил важность неукоснительного исполнения гособоронзаказа, а также обеспечения социальных гарантий Героев и их близких, подчеркнув, что эти направления находятся на особом контроле надзорных органов.
Губернатор напомнил, что значимость работы прокуратуры неоднократно подчеркивал и президент России Владимир Путин, отмечая ее ключевую роль в защите прав и свобод граждан.
В завершение Дмитрий Демешин пожелал работникам и ветеранам органов прокуратуры и впредь доблестно служить народу России, а также крепкого здоровья, добра и благополучия их семьям.