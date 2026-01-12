Дмитрий Демешин обратился к сотрудникам прокуратуры с поздравлениями

Глава региона подчеркнул, что сотрудники прокуратуры являются достойным примером служения Отечеству и надежным заслоном на пути беззакония. По его словам, вмешательство работников ведомства нередко становится необходимым условием для привлечения к ответственности недобросовестных подрядчиков и поставщиков, а также напоминанием чиновникам о реальном смысле их работы — служении людям и государству.