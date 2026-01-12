Раскрыто, как спор из-за Гренландии обострил раскол между США и Европой

Между Вашингтоном и европейскими столицами нарастает напряжение вокруг Гренландии. По данным западной прессы, в Белом доме обсуждается силовой сценарий установления контроля над островом, тогда как в Лондоне, Париже и Берлине заговорили об усилении военного присутствия в Арктике. Ситуация осложняется тем, что Европа уже глубоко вовлечена в украинский кризис и ограничена в ресурсах для жесткого ответа США.