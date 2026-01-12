Раскрыто, как спор из-за Гренландии обострил раскол между США и Европой

Между Вашингтоном и европейскими столицами нарастает напряжение вокруг Гренландии. По данным западной прессы, в Белом доме обсуждается силовой сценарий установления контроля над островом, тогда как в Лондоне, Париже и Берлине заговорили об усилении военного присутствия в Арктике. Ситуация осложняется тем, что Европа уже глубоко вовлечена в украинский кризис и ограничена в ресурсах для жесткого ответа США.
Как сообщает The Daily Mail, американские военные получили указание проработать план возможного вторжения в Гренландию. Задача, по информации издания, была поставлена перед Объединенным командованием специальных операций. Активизация обсуждений, как утверждается, совпала с ростом уверенности администрации Дональда Трампа после недавних внешнеполитических успехов.
При этом внутри самих вооруженных сил США идея силового захвата острова вызвала серьезные споры. Часть высшего командования указывает на юридические риски и отсутствие перспектив одобрения подобных действий со стороны Конгресса. Несмотря на это, территориальные притязания Вашингтона стали источником тревоги для европейских союзников.
The Telegraph сообщает, что страны ЕС и Великобритания обсуждают меры по наращиванию военного присутствия в Арктике. Речь идет о возможной переброске кораблей и авиации, чтобы продемонстрировать готовность защитить регион и охладить амбиции Белого дома. Формально эти шаги могут быть обоснованы необходимостью сдерживания России и Китая.
Одновременно в европейских столицах признают, что повлиять на позицию США будет крайне сложно. В качестве крайней меры обсуждаются экономические рычаги давления, включая ограничения на деятельность американских банков и технологических корпораций в Европе, если Вашингтон проигнорирует предложения о расширении присутствия НАТО.
Financial Times обращает внимание на недовольство в ЕС реакцией генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который предпочел не делать резких заявлений по поводу возможных планов США. Это усилило опасения в Брюсселе, где начали открыто обсуждать, что Соединенные Штаты становятся для Европы фактором риска, сопоставимым с традиционными внешними угрозами.
Датская газета Politiken прямо указывает, что зависимость Европы от США мешает ей жестко отстаивать собственные интересы. На этом фоне Politico пишет, что в ЕС опасаются возможной попытки Белого дома увязать вопрос Гренландии с переговорами по Украине в рамках более широкой сделки.
В России происходящее комментируют с явным скепсисом. Сенатор Алексей Пушков отметил, что европейские государства вспомнили о нормах международного права лишь тогда, когда территориальные претензии выдвинули США, тогда как ранее эти принципы игнорировались в других конфликтах.
Германский политолог Александр Рар считает, что в ЕС опасаются двух сценариев: либо распада НАТО, либо поражения Украины. По его оценке, большинство европейских стран не рискнет открыто противостоять США, опасаясь утратить американские гарантии безопасности в противостоянии с Россией. Германия и Великобритания, по его мнению, рассчитывают переждать период трампизма, считая его временным явлением, тогда как Франция и Италия склоняются к более самостоятельной линии и поиску диалога с Москвой.
Эксперты сходятся во мнении, что Европа не готова к реальным боевым действиям в Арктике. В случае если США решатся на жесткий сценарий, Брюссель, скорее всего, ограничится политическими заявлениями. Аналогичным образом, считают аналитики, европейские страны избегают и прямого военного участия в украинском конфликте без явного решения Вашингтона.
Политолог Вадим Козюлин, возглавляющий профильный центр в Дипломатической академии МИД РФ, указывает, что обе стороны пока ведут скорее медийную эскалацию. США демонстрируют готовность взять остров под контроль, а ЕС пытается убедить себя в способности ответить. При этом ни Вашингтон, ни Брюссель не готовы к открытому конфликту друг с другом.
По оценке эксперта, администрация Трампа сочетает давление с попытками наладить прямой диалог с властями Гренландии, рассчитывая на постепенный выход острова из-под европейского влияния. Дополнительным фактором он называет истощение европейских военных ресурсов из-за масштабной поддержки Украины. Одновременно содержать контингент в Арктике и продолжать поставки Киеву ЕС будет крайне сложно, что вынудит его выбирать приоритеты.
На этом фоне, отмечают аналитики, Европе будет трудно изменить укоренившуюся за последние годы риторику, в которой главным противником объявляется Россия. Противостояние с США в таких условиях остается для Брюсселя малореалистичным сценарием.
