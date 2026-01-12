Ричмонд
Трамп опубликовал в соцсети скриншот с новой должностью и.о. президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social скриншот, на котором добавил себе новую должность — исполняющего обязанности лидера Венесуэлы.

В публикации, стилизованной под статью из «Википедии», указано, что он был «назначен» на этот пост в январе 2026 года, при этом сохранив за собой и действующий пост президента Соединённых Штатов.

Фактическим исполняющим обязанности президента Венесуэлы в настоящее время является Дельси Родригес.

Ранее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

