Трамп опубликовал в соцсети скриншот с новой должностью и.о. президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social скриншот, на котором добавил себе новую должность — исполняющего обязанности лидера Венесуэлы.
В публикации, стилизованной под статью из «Википедии», указано, что он был «назначен» на этот пост в январе 2026 года, при этом сохранив за собой и действующий пост президента Соединённых Штатов.
Фактическим исполняющим обязанности президента Венесуэлы в настоящее время является Дельси Родригес.
Ранее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек.
