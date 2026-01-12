Трамп признал, что США зарабатывают на украинском конфликте

По словам американского лидера, Соединённые Штаты зарабатывают на военном противостоянии, однако сам он предпочёл не заострять на этом внимание. При этом Трамп вновь подчеркнул, что его усилия по урегулированию кризиса продиктованы не экономическими интересами, а желанием «спасти жизни».
Также во время перелёта президент США заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине уже есть определённый прогресс. По словам американского лидера, он задействует все доступные ему инструменты, чтобы приблизить окончание конфликта. Трамп дал понять, что считает предпринимаемые шаги эффективными и видит реальные подвижки в этом направлении.
