Трамп признал, что США зарабатывают на украинском конфликте

Также во время перелёта президент США заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине уже есть определённый прогресс. По словам американского лидера, он задействует все доступные ему инструменты, чтобы приблизить окончание конфликта. Трамп дал понять, что считает предпринимаемые шаги эффективными и видит реальные подвижки в этом направлении.