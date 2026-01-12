Ричмонд
ВС РФ уничтожили казармы операторов дронов ВСУ

В результате удара по казарме в Харькове уничтожено более взвода украинских операторов, управляющих ударными беспилотниками дальнего радиуса действия.

В результате удара по казарме в Харькове уничтожено более взвода украинских операторов, управляющих ударными беспилотниками дальнего радиуса действия.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, поражение объекта было нанесено комплексным огневым воздействием.

«В Харькове комплексным огневым поражением уничтожены казармы операторов ударных БПЛА дальнего радиуса действия», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российский «Гиацинт-С» уничтожил склад боеприпасов ВСУ.

