ВС РФ уничтожили казармы операторов дронов ВСУ

В результате удара по казарме в Харькове уничтожено более взвода украинских операторов, управляющих ударными беспилотниками дальнего радиуса действия.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, поражение объекта было нанесено комплексным огневым воздействием.
«В Харькове комплексным огневым поражением уничтожены казармы операторов ударных БПЛА дальнего радиуса действия», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что российский «Гиацинт-С» уничтожил склад боеприпасов ВСУ.
