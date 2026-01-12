Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек

Оборона Гренландии осуществляется всего с помощью двух собачьих упряжек, заявил президент США Дональд Трамп.
«Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом?» — сказал глава государства, обращаясь с вопросом к журналистам, с которыми он пообщался.
При этом, по словам американского лидера, «повсюду находятся» российские военные корабли и подводные лодки. Кроме того, он упомянул китайские эсминцы и субмарины.
Напомним, ранее британская газета The Mail on Sunday со ссылкой на осведомлённые источники написала, что Дональд Трамп поручил Объединённому командованию специальных операций США подготовить детальный план возможного вторжения в Гренландию. В публикации утверждается, что интерес американского лидера к острову объясняется стратегическим положением и богатыми месторождениями минералов.
Газета Telegraph, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Европа разрабатывает санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от желания присоединить Гренландию. Кроме того, стало известно, что Британия ведёт консультации с рядом европейских государств о возможном развёртывании миссии НАТО на этом острове.
Бывший президент Франции Франсуа Олланд предупредил, что возможное проведение операции США в отношении Гренландии приведёт к концу Североатлантического альянса.