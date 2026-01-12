Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек

Газета Telegraph, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Европа разрабатывает санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от желания присоединить Гренландию. Кроме того, стало известно, что Британия ведёт консультации с рядом европейских государств о возможном развёртывании миссии НАТО на этом острове.