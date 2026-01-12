Власти ФРГ создадут «киберкупол» совместно с Израилем

Документ был подписан по итогам двухдневного визита главы МВД ФРГ Александра Добриндта в Израиль. В переговорах также участвовал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Стороны договорились объединить технологические и разведывательные возможности для создания системы, которая сможет в автоматическом режиме выявлять и нейтрализовать цифровые атаки, а также угрозы со стороны БПЛА.