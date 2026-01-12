Ричмонд
Власти ФРГ создадут «киберкупол» совместно с Израилем

Германия и Израиль подписали соглашение о создании совместной системы безопасности — так называемого «киберкупола», предназначенного для отражения кибератак и угроз с использованием беспилотников. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Источник: Life.ru

Документ был подписан по итогам двухдневного визита главы МВД ФРГ Александра Добриндта в Израиль. В переговорах также участвовал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Стороны договорились объединить технологические и разведывательные возможности для создания системы, которая сможет в автоматическом режиме выявлять и нейтрализовать цифровые атаки, а также угрозы со стороны БПЛА.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено защите критически важной инфраструктуры — энергоснабжения, телекоммуникаций, административных систем и транспорта. В основе соглашения лежит тесная интеграция немецких и израильских наработок в сфере киберзащиты, что, как подчёркивают источники издания, должно значительно повысить устойчивость ФРГ к современным гибридным угрозам.

Ранее Life.ru писал, что немецкая система противоракетной обороны Arrow-3 оказалась не готова к противодействию российской гиперзвуковой ракете «Орешник». По данным Die Welt, комплекс всё ещё находится на ранней стадии развёртывания и не способен перехватывать цели такого класса. Существующие средства ПВО Германии в принципе не рассчитаны на борьбу с гиперзвуковыми ракетами большой дальности.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

