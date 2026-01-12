Предсказано, что РФ потребуется обновить военные доктрины после СВО

По его оценке, подобные процессы уже имели место в мировой истории. В 1920-е годы в СССР был проведен масштабный анализ опыта Первой мировой и Гражданской войн, что легло в основу последующих реформ вооруженных сил. Аналогичный подход применяли и Соединенные Штаты, начав разбор операций в Ираке еще до формального завершения боевых действий в 2000—2010-х годах.