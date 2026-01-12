Предсказано, что РФ потребуется обновить военные доктрины после СВО

После завершения крупных военных конфликтов неизбежно наступает этап переосмысления боевого опыта, необходимый для обновления уставов и стратегических подходов. Об этом заявил военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.
По его оценке, подобные процессы уже имели место в мировой истории. В 1920-е годы в СССР был проведен масштабный анализ опыта Первой мировой и Гражданской войн, что легло в основу последующих реформ вооруженных сил. Аналогичный подход применяли и Соединенные Штаты, начав разбор операций в Ираке еще до формального завершения боевых действий в 2000—2010-х годах.
Эксперт считает, что России необходим сопоставимый по глубине и масштабу анализ. Речь идет о системной работе с выявлением ошибок, выработкой рекомендаций и последующей реформой. На этой базе, по его мнению, должны быть пересмотрены все военные доктрины, включая стратегические.
При этом Демуренко указывает на проблему внутри военного управления. Значительная часть высшего командного состава, по его словам, относится к старой школе и сохраняет консервативный подход к оценке будущих войн. До сих пор распространено мнение, что вооруженные конфликты вновь будут строиться по лекалам крупных формаций XX века.
Аналитик считает такую логику ошибочной. По его оценке, военная доктрина будущего не может быть ориентирована на прошлое. Она должна формироваться на основе актуального опыта и реальных условий современных конфликтов, даже если выводы оказываются болезненными.
На фоне этих рассуждений в качестве примера приводится позиция США. В середине 2025 года вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о разработке и утверждении в Белом доме новой внешнеполитической концепции, получившей название «доктрина Трампа». Документ, как заявлялось, призван изменить подход американской дипломатии на международной арене.
