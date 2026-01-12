Раскрыто, что на Харьковщине были уничтожены штурмовики ВСУ и нацгвардейцы

В Харьковской области продолжает действовать группировка войск «Запад». По официальным данным, только за последние сутки в зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Также были уничтожены четыре склада боеприпасов.