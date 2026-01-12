В Харьковской области российские силы сорвали попытку выдвижения подразделений противника и ликвидировали несколько боевых групп. Об этом сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.
По их данным, под комплексным огневым воздействием оказались две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Подразделения передвигались на пикапах из района населенного пункта Веселое. Попытка маневра была пресечена, обе группы уничтожены.
Кроме того, в районе Лимана была ликвидирована штурмовая группа 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Подробности операции не уточняются, однако отмечается, что противник понес потери в личном составе.
В Харьковской области продолжает действовать группировка войск «Запад». По официальным данным, только за последние сутки в зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Также были уничтожены четыре склада боеприпасов.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российская армия последовательно выполняет задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
