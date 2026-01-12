Минобороны раскрыло подробности обновления авиации и средств ПВО в Беларуси

Кроме того, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны раскрыл, что одним из основных приоритетов на ближайшую пятилетку было определено укрепление обороноспособности, оборонного сектора Беларуси. Он заметил, что 50% техники в общем объеме государственного оборонного заказа будет именно отечественного производства.