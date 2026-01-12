Минобороны раскрыло подробности обновления авиации и средств ПВО в Беларуси. Об этом рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Андрей Лукьянович. Подробности опубликованы в телеграм-канале Минобороны.
— Очень большое внимание глава государства уделяет модернизации, переоснащению Вооруженных Сил. Идет плановое обновление вооружения, военной специальной техники, — отметил Лукьянович.
Командующий напомнил, что в 2025 году было получено достаточное количество новых образцов. Речь идет про авиацию и авиационные комплексы:
— Вертолеты Ми-35М, накануне Нового года мы получили очередную партию самолетов Су-30СМ2. Также мы получили зенитно-ракетные комплексы, батареи «Тор-М2К», получили пусковые установки к зенитно-ракетным системам С-400, новые радиолокационные станции «Роса» и «Восток».
Андрей Лукьянович обратил внимание, что все это в совокупности дает возможность войскам выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Он подчеркнул, что основная задача- боевое дежурство по противовоздушной обороне.
Кроме того, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны раскрыл, что одним из основных приоритетов на ближайшую пятилетку было определено укрепление обороноспособности, оборонного сектора Беларуси. Он заметил, что 50% техники в общем объеме государственного оборонного заказа будет именно отечественного производства.
