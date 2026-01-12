Ричмонд
Минобороны раскрыло подробности обновления авиации и средств ПВО в Беларуси

Минобороны сказало про обновление средств ПВО и авиации в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны раскрыло подробности обновления авиации и средств ПВО в Беларуси. Об этом рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Андрей Лукьянович. Подробности опубликованы в телеграм-канале Минобороны.

— Очень большое внимание глава государства уделяет модернизации, переоснащению Вооруженных Сил. Идет плановое обновление вооружения, военной специальной техники, — отметил Лукьянович.

Командующий напомнил, что в 2025 году было получено достаточное количество новых образцов. Речь идет про авиацию и авиационные комплексы:

— Вертолеты Ми-35М, накануне Нового года мы получили очередную партию самолетов Су-30СМ2. Также мы получили зенитно-ракетные комплексы, батареи «Тор-М2К», получили пусковые установки к зенитно-ракетным системам С-400, новые радиолокационные станции «Роса» и «Восток».

Андрей Лукьянович обратил внимание, что все это в совокупности дает возможность войскам выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Он подчеркнул, что основная задача- боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Кроме того, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны раскрыл, что одним из основных приоритетов на ближайшую пятилетку было определено укрепление обороноспособности, оборонного сектора Беларуси. Он заметил, что 50% техники в общем объеме государственного оборонного заказа будет именно отечественного производства.

Ранее Минобороны заявило, что «Орешник» не будет находиться на одном месте в Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».

А еще синоптики прогнозируют морозы до −30 на Старый Новый год 14 января в Беларуси.

