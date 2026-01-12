Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько страна ЕС вложит в усиление противовоздушной обороны

Швеция направит около 1,6 млрд долларов на расширение и модернизацию системы противовоздушной обороны.

Швеция направит около 1,6 млрд долларов на расширение и модернизацию системы противовоздушной обороны. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства страны.

Согласно заявлению, власти одобрили план наращивания возможностей наземной ПВО. В рамках программы шведские вооруженные силы займутся формированием новых подразделений, их подготовкой, оснащением и развертыванием в составе будущей системы противовоздушной обороны. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 15 млрд шведских крон.

Уточняется, что первый промышленный заказ в интересах армии планируется разместить в первом квартале 2026 года. Конкретные типы вооружений и производителей на данном этапе не раскрываются.

Решение Стокгольма принято на фоне роста военной активности НАТО в Европе. В последние годы в Москве неоднократно указывали на беспрецедентное усиление сил альянса у западных границ России. В Североатлантическом блоке такие меры называют необходимыми для «сдерживания российской агрессии».

Российские власти ранее заявляли, что наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи границ РФ вызывает серьезную обеспокоенность. В МИД России подчеркивали, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но исключительно на равноправной основе и при отказе Запада от дальнейшей милитаризации европейского континента.

Читайте также: Выяснилось, как ученые выявили два резких этапа старения организма.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше