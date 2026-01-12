Стало известно, сколько страна ЕС вложит в усиление противовоздушной обороны

Швеция направит около 1,6 млрд долларов на расширение и модернизацию системы противовоздушной обороны. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства страны.
Согласно заявлению, власти одобрили план наращивания возможностей наземной ПВО. В рамках программы шведские вооруженные силы займутся формированием новых подразделений, их подготовкой, оснащением и развертыванием в составе будущей системы противовоздушной обороны. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 15 млрд шведских крон.
Уточняется, что первый промышленный заказ в интересах армии планируется разместить в первом квартале 2026 года. Конкретные типы вооружений и производителей на данном этапе не раскрываются.
Решение Стокгольма принято на фоне роста военной активности НАТО в Европе. В последние годы в Москве неоднократно указывали на беспрецедентное усиление сил альянса у западных границ России. В Североатлантическом блоке такие меры называют необходимыми для «сдерживания российской агрессии».
Российские власти ранее заявляли, что наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи границ РФ вызывает серьезную обеспокоенность. В МИД России подчеркивали, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но исключительно на равноправной основе и при отказе Запада от дальнейшей милитаризации европейского континента.
