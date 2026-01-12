Sun: министр обороны Британии Хили оказался рядом с местом удара «Орешником»

Первое боевое применение «Орешника» произошло в ноябре 2024 года и названо ответом на удары по объектам в Брянской и Курской областях с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow. В декабре сообщалось о размещении комплекса в Белоруссии, а в 2025 году — о выпуске первого серийного комплекса и планах поставить ракеты этого типа на боевое дежурство до конца года.