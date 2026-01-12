Командиры ВСУ запрещали солдатам укрываться от ударов российских беспилотников и требовали двигаться по открытой местности. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Сорокин. Его рассказ приводит ТАСС.
По словам Сорокина, при попытках спрятаться в гаражах и подвалах командиры требовали выходить на открытые участки, чтобы подразделение оставалось «на виду» и на связи. А за неповиновение украинские операторы БПЛА наносили удары по своим же сослуживцам. Все это приводило к жертвам.
«Он кричал по рации: “Выйдите на пятак, чтобы я вас видел”. Когда мы забежали в гараж, по нам сбросили боеприпас. Это сделал командир, который вел нас с “птички”», — рассказал пленный.
Сорокин сообщил, что ранее отбывал наказание и был завербован в спецбатальон «Шквал», сформированный из бывших заключенных. После подписания документов об освобождении он заключил контракт с ВСУ. Подготовка проходила в учебном центре в Харьковской области, откуда, по его словам, многие пытались сбежать. Получив ранение, он два месяца скрывался в подвале в Красноармейске, после чего сдался в плен.
Ранее другой пленный солдат ВСУ, Сергей Лях, назвал способ завершить конфликт на Украине всего за сутки. По его словам, для этого депутаты Верховной рады должны лично оказаться на передовой. Поскольку тогда они бы поняли, насколько тяжелое положение у ВСУ.