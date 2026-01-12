Раскрыто, что в Дании не видят ответа на притязания США по Гренландии

При этом сама Гренландия, как указал российский дипломат, стремится к независимости и заявляет о нежелании в будущем оставаться как в составе Дании, так и под контролем США. Вместе с тем остров заинтересован в тесных связях с Вашингтоном, прежде всего в американских инвестициях, которые рассматриваются как важный фактор устойчивости местной экономики.