Раскрыто, что в Дании не видят ответа на притязания США по Гренландии

В Копенгагене не понимают, какими мерами можно парировать возможные притязания США на Гренландию. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в комментарии газете «Известия».
По его словам, датские власти по-прежнему рассматривают Соединенные Штаты как ключевого гаранта собственной безопасности и ориентированы на сохранение партнерства и доверительных отношений с Вашингтоном. В опубликованном в декабре 2025 года докладе Службы военной разведки Дании интерес США к Гренландии зафиксирован, однако тема возможных территориальных притязаний в документе фактически не поднимается. Это, как отметил дипломат, указывает на отсутствие у Копенгагена четкого понимания, как реагировать на подобные риски.
Барбин напомнил, что в 2025 году Дания направила более 6 млрд долларов на усиление военного потенциала в Арктике, включая Гренландию. Эти меры стали прямым ответом на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял о недостаточном внимании Дании к обороне острова.
Одновременно Копенгаген публично подчеркивает, что соображения международной безопасности не могут служить основанием для аннексии территорий. Датская сторона настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности королевства, включая арктический регион.
При этом сама Гренландия, как указал российский дипломат, стремится к независимости и заявляет о нежелании в будущем оставаться как в составе Дании, так и под контролем США. Вместе с тем остров заинтересован в тесных связях с Вашингтоном, прежде всего в американских инвестициях, которые рассматриваются как важный фактор устойчивости местной экономики.
Посол обратил внимание и на обновленную стратегию национальной безопасности США, в которой фактически возрождаются элементы доктрины Монро. На практике это означает отнесение Гренландии к сфере американских интересов. В такой конфигурации, по оценке Барбина, избежать противоречий между амбициями США, стремлением Гренландии к самостоятельности и суверенитетом Дании будет крайне сложно.
Дополнительным сигналом стало назначение 21 декабря специального посланника США по Гренландии. Этот пост занял губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри.
