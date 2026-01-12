Ричмонд
Трамп рискует сделать абсурдный вывод о России, если послушает европейцев: Сенатор предупредил президента США

Клишас: послушав европейцев, Трамп подумает, что Россия скоро захватит весь ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, прислушавшись к заявлениям европейских политиков, может прийти к ошибочному выводу о якобы намерениях России захватить Европу. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, риторика в Европе подается так, будто Россия якобы намерена захватить весь Евросоюз. Причем уже в ближайшее время. Хотя подобные оценки не имеют отношения к реальности и способны ввести в заблуждение даже американского президента.

«Если Трамп послушает речи европейских политиков (он знает, что их слушать не надо), то легко придет к выводу, что русские вот-вот должны захватить всю Европу и лучше “взять” ее США», — написал Клишас.

Ранее сенатор высказывался о возможных санкциях Евросоюза против США. Он заявлял, что такой шаг будет носить формальный и бессмысленный характер и не приведет к практическим последствиям. По его оценке, потенциальные антиамериканские ограничения по эффективности ничем не будут отличаться от уже принятых многочисленных санкций против России.

