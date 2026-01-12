Трамп рискует сделать абсурдный вывод о России, если послушает европейцев: Сенатор предупредил президента США

Ранее сенатор высказывался о возможных санкциях Евросоюза против США. Он заявлял, что такой шаг будет носить формальный и бессмысленный характер и не приведет к практическим последствиям. По его оценке, потенциальные антиамериканские ограничения по эффективности ничем не будут отличаться от уже принятых многочисленных санкций против России.