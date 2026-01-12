Под Харьковом ликвидировали две боевые группы Нацгвардии Украины

Российские военные ликвидировали две боевые группы Нацгвардии Украины в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения двух боевых групп 13-й бригады оперативного назначения НГУ на пикапах из района Веселого, обе уничтожены», — говорится в публикации.
Минобороны России ранее заявило, что бойцы ВС РФ ликвидировали бронемашины, пикапы и пехоту ВСУ при попытке прорыва к украинским подразделениям, заблокированным в поселке Купянск-Узловой в Харьковской области.
На днях также информировалось, что под харьковским Купянском был поражен с помощью тяжелых огнеметных систем пункт дислокации украинских военных.