КНДР обвинила Южную Корею в нарушении воздушного пространства

Власти КНДР заявили, что Южная Корея запустила беспилотник и нарушила воздушное пространство Северной Кореи. Сеул обвинения отвергает.

Источник: Reuters

«Они должны дать подробное объяснение о беспилотнике, вторгшемся через южную границу нашей республики. Нас не интересует: является ли он военным или гражданским, являются ли изготовленные детали дешевыми или дорогими, дело рук армии или граждан», — заявил представитель генштаба армии КНДР Ким Ё Чен (цитата по ЦТАК).

Инцидент произошел 10 января. Минобороны Южной Кореи в тот же день опровергло причастность к операции и заявило, что беспилотник был гражданским. Пхеньян пригрозил, что Южная Корея может столкнуться с «многочисленными летательными аппаратами, которые запустят гражданские организации с территории КНДР».