КНДР обвинила Южную Корею в нарушении воздушного пространства

Инцидент произошел 10 января. Минобороны Южной Кореи в тот же день опровергло причастность к операции и заявило, что беспилотник был гражданским. Пхеньян пригрозил, что Южная Корея может столкнуться с «многочисленными летательными аппаратами, которые запустят гражданские организации с территории КНДР».