Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь над регионами РФ было уничтожено сразу 13 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в ночь с воскресенья на понедельник. То есть, с 11 на 12 января. Тогда боевики Вооруженных сил Украины в очередной раз попытались атаковать регионы России с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Было сбито сразу 13 дронов ВСУ над разными регионами.
