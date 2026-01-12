Welt: В Киеве сложилась критическая ситуация с энергетикой

Ранее Life.ru писал, что мэр Киева Виталий Кличко признал слабость украинской ПВО. По его словам, средства противовоздушной обороны не способны полностью защищать город от ударов ВС РФ. Кличко подчеркнул, что Киеву срочно нужны дополнительные зенитные комплексы и другие средства защиты.