Handelsblatt: ФРГ и Израиль заключили соглашение о создании «киберкупола»

Германия и Израиль подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, направленное на создание немецкого «киберкупола».

Источник: Аргументы и факты

Германия и Израиль подписали cоглашение о совместной работе в области безопасности, которое включает разработку немецкого «киберкупола» для защиты от кибератак. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Документ подписали глава МВД Германии Александр Добриндт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Согласно данным издания, обе страны планируют значительно укрепить сотрудничество в области противодействия цифровым угрозам. Пакт о безопасности, подписанный Добриндтом и Нетаньяху, включает в себя создание системы, которая будет автоматически обнаруживать и отражать кибератаки, а также атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Соглашение подразумевает интеграцию возможностей Германии и Израиля в области кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что первоначальным этапом операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены стала кибератака, вызвавшая перебои в электроснабжении Каракаса.

