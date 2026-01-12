Handelsblatt: ФРГ и Израиль заключили соглашение о создании «киберкупола»

Германия и Израиль подписали cоглашение о совместной работе в области безопасности, которое включает разработку немецкого «киберкупола» для защиты от кибератак. Об этом сообщает газета Handelsblatt.
Документ подписали глава МВД Германии Александр Добриндт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Согласно данным издания, обе страны планируют значительно укрепить сотрудничество в области противодействия цифровым угрозам. Пакт о безопасности, подписанный Добриндтом и Нетаньяху, включает в себя создание системы, которая будет автоматически обнаруживать и отражать кибератаки, а также атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Соглашение подразумевает интеграцию возможностей Германии и Израиля в области кибербезопасности.
