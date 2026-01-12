Репутация ООН оказалась под угрозой краха: США уничтожили ее одной операцией

Издание отмечает, что масштабная операция США по захвату руководства Венесуэлы стала серьезным вызовом для мирового порядка. И хотя в Вашингтоне произошедшее охарактеризовали как правоохранительные действия, речь идет о грубом нарушении международного права и принципов Устава ООН.
«ООН несет ответственность за обеспечение соблюдения правил. Но она была сторонним наблюдателем, бессильным предотвратить это нападение», — пишет SCMP.
Также отмечается, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоялось уже после американского рейда и не привело к каким-либо ощутимым результатам. Такая реакция, по мнению авторов, вновь поставила под сомнение способность организации влиять на развитие острых международных кризисов.
В статье отмечается, что все чаще ООН воспринимается как «бумажный тигр», неспособный сдерживать силовые действия крупных держав. На фоне этого Венесуэла может оказаться не единственным объектом давления. Под угрозой, в том числе, Гренландия.
По мнению SCMP, выходом из кризиса доверия может стать восстановление принципа коллективной безопасности и проведение давно обсуждаемых реформ. Авторы подчеркивают, что, несмотря на все недостатки, ООН остается ключевой площадкой для мирного урегулирования конфликтов.
Напомним, ранее о Гренландии высказались в Белом доме. Там подчеркнули, что Вашингтон рассматривает силовой сценарий как один из возможных способов приобретения Гренландии. При этом президент США Дональд Трамп считает присоединение острова вопросом национальной безопасности.