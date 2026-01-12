Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА ВСУ над пятью регионами РФ

За прошедшую ночь силами противовоздушной обороны России были перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Как сообщило Министерство обороны РФ, четыре БПЛА сбиты в Ростовской области, по два — в Крыму, Адыгее, Курской области и над акваторией Чёрного моря, а ещё один — в Воронежской области.
Ранее сообщалось, что в результате удара по казарме в Харькове уничтожено более взвода украинских операторов, управляющих ударными беспилотниками дальнего радиуса действия.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше