Губернатор Шумков раскрыл роль прокуроров в успехе региона

Шумков поздравил прокуроров и отметил их вклад.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил сотрудников и ветеранов региональной прокуратуры с профессиональным праздником (Днем работника прокуратуры РФ). Глава региона отметил, что институт прокуратуры на протяжении нескольких столетий остается одним из главных гарантов стабильности в стране и регионах. Поздравление опубликовано в tg-канале правительства Курганской области.
«Вот уже несколько сотен лет работа прокуроров играет важнейшую роль в защите интересов государства и людей, обеспечении законности и правопорядка. Благодаря вашему профессионализму, настойчивости и ответственности сегодня удается успешно бороться с преступлениями различной тяжести, включая коррупционные проявления, мошенничество и распространение наркотиков, сохранять спокойную и стабильную обстановку на территории Курганской области. Что способствует ее успешному развитию», — отметил Шумков. Он пожелал сотрудникам прокуратуры здоровья, профессиональных успехов.
Ранее региональные власти уже поздравляли силовые структуры с профессиональными праздниками. В декабре в Курганской областной филармонии прошло торжественное мероприятие в честь Дня сотрудника органов госбезопасности, где губернатор Вадим Шумков и руководители области отмечали вклад УФСБ в обеспечение безопасности и развитие региона.