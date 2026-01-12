Губернатор Шумков раскрыл роль прокуроров в успехе региона

«Вот уже несколько сотен лет работа прокуроров играет важнейшую роль в защите интересов государства и людей, обеспечении законности и правопорядка. Благодаря вашему профессионализму, настойчивости и ответственности сегодня удается успешно бороться с преступлениями различной тяжести, включая коррупционные проявления, мошенничество и распространение наркотиков, сохранять спокойную и стабильную обстановку на территории Курганской области. Что способствует ее успешному развитию», — отметил Шумков. Он пожелал сотрудникам прокуратуры здоровья, профессиональных успехов.