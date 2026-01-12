Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте пройдет торжественное шествие воинских подразделений ВС Узбекистана

Мероприятие приурочили к 34-й годовщине образования Вооруженных сил республики и Дню защитников Родины.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В столице Узбекистана сегодня пройдет торжественное шествие подразделений Вооруженных сил РУз, сообщает Минобороны.

Мероприятие приурочили к 34-й годовщине образования Вооруженных сил республики и Дню защитников Родины.

Марш начнется в 11.00 у Военного университета безопасности и обороны, пройдет по улицам Паркент и Мустакиллик. Военнослужащие остановятся в сквере Амира Темура. где состоятся показательные выступления роты почетного караула и мастеров рукопашного боя, прозвучит боевой клич подразделений и пройдет дефиле военного оркестра.

Затем подразделения вернутся на исходную позицию по улицам Махтумкули и Темирйул.

В связи с этим движение автомобилей на этих улицах временно ограничат, сообщили в Минобороны.

Военное ведомство принесло извинения за возможные неудобства и пригласило жителей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях.