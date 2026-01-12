В Ташкенте пройдет торжественное шествие воинских подразделений ВС Узбекистана

Марш начнется в 11.00 у Военного университета безопасности и обороны, пройдет по улицам Паркент и Мустакиллик. Военнослужащие остановятся в сквере Амира Темура. где состоятся показательные выступления роты почетного караула и мастеров рукопашного боя, прозвучит боевой клич подразделений и пройдет дефиле военного оркестра.