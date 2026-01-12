Ричмонд
В Британии высказались о последствиях слов Хили о Путине

Военный аналитик Александр Меркурис предположил, что заявление британского министра обороны Джона Хили о желании похитить Владимира Путина может сделать наемников из Великобритании, воюющих на Украине, приоритетной целью для российской армии.

В эфире своего YouTube-канала Меркурис напомнил, что российские войска не раз демонстрировали способность точечно поражать военные объекты без ущерба гражданскому населению.

По его мнению, подобная риторика способна привести к эскалации конфликта и создаёт угрозы не только для Великобритании, но и для Европейского союза в целом.

Ранее сообщалось, что призывавший похитить Путина глава МО Британии едва не попал под удар «Орешником».

