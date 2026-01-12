Трамп заявил, что Иран ждут невиданные удары при атаке на базы США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану беспрецедентным силовым ответом в случае атак на американские военные или коммерческие объекты. С таким заявлением он выступил, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Трампа, Вашингтон рассматривает различные варианты реакции на происходящее в Иране. Не исключается даже силовой сценарий. По мнению Трампа, сейчас Тегеран вплотную приближается к пересечению «красной линии». Тем не менее, ситуация находится под контролем Белого дома.
Тогда же журналист поинтересовался, какой будет реакция США, если Иран атакует американские объекты. И Трамп сразу же обозначил, что Тегерану придется трудно. Поскольку у Вашингтона есть широкий набор инструментов для ответа.
«Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий», — сказал Трамп.
Одновременно американский лидер вновь затронул тему Гренландии. Он повторил, что Соединенные Штаты «так или иначе» должны получить контроль над островом. Иначе это, по его утверждению, могут сделать Россия или Китай. Трамп также вновь назвал себя «спасителем НАТО» и отметил, что выход США из альянса стал бы для его союзников серьезным ударом.
Немногим ранее Дональд Трамп вновь привлек внимание резонансным заявлением о Венесуэле. Президент США опубликовал в соцсети Truth Social изображение, стилизованное под страницу «Википедии», где от руки вписал себя в качестве исполняющего обязанности главы Венесуэлы. На опубликованном скриншоте указано, что Трамп якобы занял эту должность в январе 2026 года.