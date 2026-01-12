Ричмонд
Трамп назвал себя спасителем НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО бы не существовало, если бы он не возглавил страну.

Источник: Reuters

Об этом он заявил, общаясь с журналистами на борту своего самолета, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

По мнению американского лидера, он спас альянс.

«У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом», — сказал республиканец.

В декабре прошло года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главное достижение Трампа. По его мнению, это увеличение оборонных расходов стран-участниц НАТО до 5% ВВП к 2035 году.

Также в декабре президент России Владимир Путин посоветовал Рютте прочитать новую Стратегию нацбезопасности США. Политик указал, что в новом документе РФ не указывается в качестве врага. По мнению российского лидера, Рютте настраивает альянс на конфликт с Россией.

