Канцлер Германии Мерц впервые прибыл с визитом в Индию

После прибытия в город Ахмедабад к Мерцу присоединился премьер-министр Индии Нарендра Моди, и вместе они посетили ашрам, основанный Махатмой Ганди на берегу реки Сабармати. Ожидается, что лидеры проведут переговоры, на которых подведут итоги двустороннего сотрудничества и обсудят его углубление в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии, оборона, безопасность, наука и «зелёное» развитие.