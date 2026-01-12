Ричмонд
Над Россией сбили 13 дронов. Военная операция, день 1419-й

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

09:21 ВСУ за сутки нанесли 86 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по левому берега Днепра Херсонской области. Под огонь попали 13 населенных пунктов, это Великие Копани, Алешки, Новая Каховка, Песчановка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Каменка, Чернянки.

09:02 ❗️ Силы ПВО утром уничтожили 6 БПЛА в Ростовской области.

08:43 Командование ВСУ перед отправкой на фронт изымало у военнослужащих мобильные телефоны и уничтожало семейные фотографии, утверждает украинский военнопленный Виктор Кушнир. «К нам приезжали, то ли СБУшники, то ли — я не знаю, кто они такие. Они приезжали, они телефон полностью прошивали, когда мы уже должны были ехать на Сумы», — рассказал РИА Новости.

08:29 Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался в зоне воздушной тревоги на фоне ракетных ударов по Украине. По данным The Sun, его поезд проходил через западные регионы страны, где звучали сирены. Поездка совпала с массированной атакой с применением ракет «Орешник».

08:25 На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

08:08 Выделение Украине €800 млрд приведет Европу к экономическому краху, мы отказываемся — Орбан.

08:05 Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщает МО РФ.

08:01 Сегодня 1419-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

