Над Россией сбили 13 дронов. Военная операция, день 1419-й

08:43 Командование ВСУ перед отправкой на фронт изымало у военнослужащих мобильные телефоны и уничтожало семейные фотографии, утверждает украинский военнопленный Виктор Кушнир. «К нам приезжали, то ли СБУшники, то ли — я не знаю, кто они такие. Они приезжали, они телефон полностью прошивали, когда мы уже должны были ехать на Сумы», — рассказал РИА Новости.