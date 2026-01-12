Ричмонд
Трамп назначил себя временным президентом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social указал свою новую должность — «Исполняющий обязанности президента Венесуэлы». Американский лидер не прокомментировал этот жест.

Источник: Life.ru

Недавно Трамп также заявил, что США «так или иначе» возьмут под контроль Гренландию, иначе этим займутся Россия или Китай.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп признал: США получают выгоду от украинского конфликта. Президент объяснил, что хотя военные действия приносят прибыль, его мотив — «спасти жизни». Хозяин Белого дома подчеркнул, что экономические интересы не определяют его действия на международной сцене.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше