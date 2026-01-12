Трамп назначил себя временным президентом Венесуэлы

Недавно Трамп также заявил, что США «так или иначе» возьмут под контроль Гренландию, иначе этим займутся Россия или Китай.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп признал: США получают выгоду от украинского конфликта. Президент объяснил, что хотя военные действия приносят прибыль, его мотив — «спасти жизни». Хозяин Белого дома подчеркнул, что экономические интересы не определяют его действия на международной сцене.
