Трамп заявил, что НАТО существует только благодаря его президентству

Комментируя свою роль, Трамп утверждал, что НАТО не существовало бы, если бы он не стал президентом.
Более того, глава Белого дома позиционировал себя как спасителя этого военно-политического блока. Он подчеркнул, что именно он спас НАТО.
Трамп на своей платформе Truth Social указал свою новую должность — «Исполняющий обязанности президента Венесуэлы». Американский лидер не прокомментировал этот жест, указав лишь должность.
