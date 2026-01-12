Ричмонд
Трамп заявил, что НАТО существует только благодаря его президентству

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник сделал заявление, в котором выразил убеждённость в том, что Североатлантический альянс (НАТО) прекратил бы свое существование, если бы он не занял пост главы Соединённых Штатов.

Источник: Life.ru

Комментируя свою роль, Трамп утверждал, что НАТО не существовало бы, если бы он не стал президентом.

Более того, глава Белого дома позиционировал себя как спасителя этого военно-политического блока. Он подчеркнул, что именно он спас НАТО.

Трамп на своей платформе Truth Social указал свою новую должность — «Исполняющий обязанности президента Венесуэлы». Американский лидер не прокомментировал этот жест, указав лишь должность.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

