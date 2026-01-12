Ричмонд
Глава ФРС США Пауэлл заявил об угрозе уголовного обвинения со стороны Минюста

Глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил о готовности Министерства юстиции предъявить ему уголовные обвинения. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По словам Пауэлла, в пятницу ведомство вручило ФРС повестки большого жюри, пригрозив уголовным преследованием в связи с его показаниями перед банковским комитетом Сената в июне прошлого года.

«Эти показания, в частности, касались многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС», — сказал Пауэлл.

Глава ФРС связал давление со стороны Минюста с недовольством Белого дома процентной политикой. Пауэлл настаивает, что ставки «отвечают общественным интересам», а не «предпочтениям президента».

Американский лидер Дональд Трамп от комментариев уклонился, заявив, что ничего не знает об угрозах. Однако он не упустил возможности покритиковать Пауэлла, заявив, что тот «определённо не очень хорош в ФРС и не очень хорош в строительстве зданий».

Ранее сообщалось, что пять штатов США — Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк — подали совместный иск против администрации Дональда Трампа. Причиной стало решение Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) приостановить федеральное финансирование социальных программ на общую сумму более 10 миллиардов долларов, включая средства для помощи малообеспеченным семьям, развития детей и гранты на социальные услуги. Средства были заморожены до проведения дополнительной проверки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

