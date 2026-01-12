Глава ФРС США Пауэлл заявил об угрозе уголовного обвинения со стороны Минюста

Американский лидер Дональд Трамп от комментариев уклонился, заявив, что ничего не знает об угрозах. Однако он не упустил возможности покритиковать Пауэлла, заявив, что тот «определённо не очень хорош в ФРС и не очень хорош в строительстве зданий».