Глава ФРС США Пауэлл заявил об угрозе уголовного обвинения со стороны Минюста

По словам Пауэлла, в пятницу ведомство вручило ФРС повестки большого жюри, пригрозив уголовным преследованием в связи с его показаниями перед банковским комитетом Сената в июне прошлого года.
«Эти показания, в частности, касались многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС», — сказал Пауэлл.
Глава ФРС связал давление со стороны Минюста с недовольством Белого дома процентной политикой. Пауэлл настаивает, что ставки «отвечают общественным интересам», а не «предпочтениям президента».
Американский лидер Дональд Трамп от комментариев уклонился, заявив, что ничего не знает об угрозах. Однако он не упустил возможности покритиковать Пауэлла, заявив, что тот «определённо не очень хорош в ФРС и не очень хорош в строительстве зданий».
Ранее сообщалось, что пять штатов США — Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк — подали совместный иск против администрации Дональда Трампа. Причиной стало решение Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) приостановить федеральное финансирование социальных программ на общую сумму более 10 миллиардов долларов, включая средства для помощи малообеспеченным семьям, развития детей и гранты на социальные услуги. Средства были заморожены до проведения дополнительной проверки.
