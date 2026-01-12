Ричмонд
В Менделеевском районе сообщили о новом кадровом назначении

В Менделеевском районе назначен новый директор Центра военно-патриотической работы и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Эту должность занял Рустам Закиев. О кадровом решении сообщил глава района Роберт Искандаров на деловом понедельнике.

Источник: Reuters

Рустам Мунавирович родился 20 июля 1983 года в Нижнекамске. Трудовую деятельность начал в 2001 году. Он имеет большой опыт работы в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций. В 2019—2020 годах исполнял обязанности пресс-секретаря главы Тукаевского района, затем работал советником главы Муслюмовского района.

С 2021 по 2025 год возглавлял филиал АО «ТАТМЕДИА», одновременно являясь главным редактором газет «Якты юл» — «Светлый путь».

Глава района выразил уверенность, что профессиональный опыт и энергия нового руководителя позволят эффективно развивать центр «Патриот» и реализовывать значимые инициативы на благо Менделеевска.

«Давайте пожелаем Рустаму Мунавировичу удачи и продуктивной работы!» — отметил Роберт Искандаров.