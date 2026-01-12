В Менделеевском районе сообщили о новом кадровом назначении

Рустам Мунавирович родился 20 июля 1983 года в Нижнекамске. Трудовую деятельность начал в 2001 году. Он имеет большой опыт работы в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций. В 2019—2020 годах исполнял обязанности пресс-секретаря главы Тукаевского района, затем работал советником главы Муслюмовского района.