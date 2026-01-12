Европа будет биться за выживание в 2026 году: на Западе озвучили пугающий прогноз по ЕС

Европа в 2026 году столкнется с экзистенциальным риском. Об этом пишет газета Politico, оценивая совокупность внешних и внутренних угроз для ЕС.
Издание отмечает, что сейчас давление на Европу усиливается сразу по нескольким направлениям. Продолжается конфликт на Украине, Китай подрывает промышленную базу Евросоюза, а США, по сути, ставят под сомнение прежние правила, включая гарантии союзникам по НАТО. Кроме того, ситуация осложняется слабым лидерством внутри самого ЕС. Прежде всего в Германии, Франции и Великобритании.
Наибольшие риски, по оценке авторов, связаны с трансатлантическими отношениями. В 2025 году ключевой задачей европейцев было удержать США в украинской повестке. В 2026 году максимум, на который рассчитывает ЕС, — сохранение ситуативной дипломатии. Однако любые новые кризисы, включая возможные претензии Вашингтона на Гренландию, могут разрушить этот хрупкий баланс.
При этом Politico обращает внимание на рост политической нестабильности внутри Европы. Ослабление центристских сил, усиление популистов и сложная ситуация в ведущих странах ЕС создают фон затяжного кризиса.
«Свобода, стабильность, процветание и мир в Европе всегда хрупки», — резюмирует издание.
Тем временем о риске краха Европы заговорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он предупредил, что планы выделить Украине сотни миллиардов евро подорвут экономику ЕС. По его словам, такие решения могут привести союз к тяжелым последствиям, а Будапешт намерен в первую очередь защищать интересы собственных граждан.