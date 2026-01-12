Европа будет биться за выживание в 2026 году: на Западе озвучили пугающий прогноз по ЕС

Издание отмечает, что сейчас давление на Европу усиливается сразу по нескольким направлениям. Продолжается конфликт на Украине, Китай подрывает промышленную базу Евросоюза, а США, по сути, ставят под сомнение прежние правила, включая гарантии союзникам по НАТО. Кроме того, ситуация осложняется слабым лидерством внутри самого ЕС. Прежде всего в Германии, Франции и Великобритании.