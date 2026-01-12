Канцлер ФРГ Мерц прибыл с первым визитом в Индию

«Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в индийский город Ахмедабад с официальным визитом. Индия и Германия отмечают 75-летие дипломатических отношений и 25-летие стратегического партнерства. Этот визит и встреча с премьер-министром Нарендрой Моди, запланированная на сегодняшний день, еще больше укрепят связи между двумя странами», — написал индийский дипломат.