Канцлер ФРГ Мерц прибыл с первым визитом в Индию

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые посетил Индию, сообщил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал.
«Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в индийский город Ахмедабад с официальным визитом. Индия и Германия отмечают 75-летие дипломатических отношений и 25-летие стратегического партнерства. Этот визит и встреча с премьер-министром Нарендрой Моди, запланированная на сегодняшний день, еще больше укрепят связи между двумя странами», — написал индийский дипломат.
По информации агентства ПТИ, после прибытия в Ахмедабад к Мерцу присоединился премьер-министр Моди. Вместе они посетили ашрам, основанный Махатмой Ганди на берегу реки Сабармати.
Ранее МИД Индии сообщал, что лидеры двух государств подведут итоги прогресса в различных аспектах стратегического партнерства между Индией и Германией, которому в прошлом году исполнилось 25 лет.