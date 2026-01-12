Ричмонд
Guancha: России может помочь в отношениях с США стратегическое терпение

Китайский сайт Guancha заявил, что на фоне действий США в Венесуэле России может помочь в отношениях со Штатами стратегическое терпение.

Источник: Аргументы и факты

России может помочь в отношениях с США на фоне действий Вашингтона в Венесуэле, которые Москва осудила, стратегическое терпение, пишет китайский сайт с критическими статьями Guancha.

«Это стратегическое терпение в период затишья: низкие затраты, высокие рычаги воздействия, превращение чрезмерного вмешательства Соединенных Штатов в саморазрушительный пожар. Чем больше Вашингтон пытается компенсировать свой упадок, нанося удары извне, тем больше он ускоряет многополярный процесс, которого опасается», — говорится в публикации.

Отмечается, что Россия и Китай решительно осудили предпринятые США шаги по отношению к Венесуэле, однако ответные меры с их стороны «весьма ограничены».

«Пекин и Москва, скорее всего, подождут, пока уляжется пыль, и используют это событие, чтобы напомнить Глобальному Югу, что колониальные последствия действий Штатов (и подчиненного ему Евросоюза) все еще ощущаются, а также чтобы понаблюдать за потенциальной негативной реакцией нестабильности в северной Латинской Америке на материковой части США», — добавляет в статье.

Соединенные Штаты 3 января провели в Венесуэле военную операцию, нанеся удары по военным объектам и захватив президента страны Николаса Мадуро с его женой Силией Флорес. Американская сторона обвиняет венесуэльского лидера в наркотерроризме и начала суд над ним.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
