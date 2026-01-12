России может помочь в отношениях с США на фоне действий Вашингтона в Венесуэле, которые Москва осудила, стратегическое терпение, пишет китайский сайт с критическими статьями Guancha.
«Это стратегическое терпение в период затишья: низкие затраты, высокие рычаги воздействия, превращение чрезмерного вмешательства Соединенных Штатов в саморазрушительный пожар. Чем больше Вашингтон пытается компенсировать свой упадок, нанося удары извне, тем больше он ускоряет многополярный процесс, которого опасается», — говорится в публикации.
Отмечается, что Россия и Китай решительно осудили предпринятые США шаги по отношению к Венесуэле, однако ответные меры с их стороны «весьма ограничены».
«Пекин и Москва, скорее всего, подождут, пока уляжется пыль, и используют это событие, чтобы напомнить Глобальному Югу, что колониальные последствия действий Штатов (и подчиненного ему Евросоюза) все еще ощущаются, а также чтобы понаблюдать за потенциальной негативной реакцией нестабильности в северной Латинской Америке на материковой части США», — добавляет в статье.
Соединенные Штаты 3 января провели в Венесуэле военную операцию, нанеся удары по военным объектам и захватив президента страны Николаса Мадуро с его женой Силией Флорес. Американская сторона обвиняет венесуэльского лидера в наркотерроризме и начала суд над ним.