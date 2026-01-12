Российские штурмовики прошли через мины и застали врасплох ВСУ

По словам стрелка-сапёра штурмовой роты Али Хакирова, обнаружившего заграждения, он обезвредил мины на узкой тропе и провел группу к укреплённой позиции ВСУ. Украинские бойцы не ожидали появления наших ребят и были застигнуты врасплох.