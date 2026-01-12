Российские штурмовики прошли через мины и застали врасплох ВСУ

По словам стрелка-сапёра штурмовой роты Али Хакирова, обнаружившего заграждения, он обезвредил мины на узкой тропе и провел группу к укреплённой позиции ВСУ. Украинские бойцы не ожидали появления наших ребят и были застигнуты врасплох.
«В результате штурма противник понёс потери в живой силе и отступил с занимаемых позиций», — говорится в сообщении.
Штурмовики заняли позиции и стали держать оборону. Особенно подчёркиваются опыт и боевые навыки Хакирова, благодаря которому группа не понесла потери, а наступление продолжилось.
Ранее в Киеве прогремел взрыв. Украинские СМИ не указывают причину, однако известно, что в столице Незалежной звучала воздушная тревога.
