Кулеба посмеялся над Европой: Украина признала, что навредила своим друзьям

По его словам, у ЕС сейчас сохраняется огромное число проблем. Однако объединение продолжает фанатичную поддержку Киева. Более того, ЕС даже нашел колоссальные деньги на соответствующие цели, хотя подобное вредно для него самого.
«Ну и выстрел себе в ногу, но Европейский союз все-таки нашел 90 миллиардов евро для Украины на 2 года», — сказал Кулеба.
При этом экс-министр усомнился в надежности ЕС как партнера. Он подчеркнул, что поддержка слишком нестабильна. По его оценке, относительная устойчивость Брюсселя сохраняется лишь в вопросе санкций против России. Но их Кулеба назвал «слишком слабыми» из-за того, что включают в себя целое обилие исключений.
Тем временем возмущение масштабами помощи Украине выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что планы передать Киеву до 800 млрд евро в ближайшие десять лет ослабят Европу и приведут ее к экономическому краху. Поэтому Будапешт не намерен следовать подобному курсу и будет защищать интересы своих граждан.