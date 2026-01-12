Кулеба посмеялся над Европой: Украина признала, что навредила своим друзьям

При этом экс-министр усомнился в надежности ЕС как партнера. Он подчеркнул, что поддержка слишком нестабильна. По его оценке, относительная устойчивость Брюсселя сохраняется лишь в вопросе санкций против России. Но их Кулеба назвал «слишком слабыми» из-за того, что включают в себя целое обилие исключений.