Трамп назвал глупым вопрос о серьезности угроз Ирану со стороны американцев

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами перед полетом на своем самолете Air Force One заявил CNN, что вопрос о серьезности угроз Ирану со стороны американцев — глупый.
«Разве вы не считаете, что они, вероятно, уже так считают, после того, как я проходил через это годами вместе с ними?… Сулеймани, аль-Багдади, иранская ядерная угроза устранена… Какой глупый вопрос», — ответил Трамп на «воспринимает ли Иран всерьез его угрозы?».
Он добавил, что Иран «начинает переступать красные линии США», ссылаясь на сообщения о гибели мирных жителей и предупреждая, что любое нападение на американские интересы будет встречено подавляющей силой, поскольку его администрация рассматривает «очень сильные варианты».
Напомним, ранее США уже били по Ирану в рамках 12-дневной войны. 13 июня 2025 года по республике ударил Израиль, через сутки Иран предпринял ответную атаку. 22 июня в конфликт вступили США, сбросив бомбы на ядерные объекты Ирана. 24 июня был введен режим прекращения огня. Однако через несколько часов страны, по словам Трампа, нарушили договоренности. После его вмешательства режим прекращения огня продолжил действовать.
Ранее Трамп заявлял о невероятном энтузиазме в стремлении свергнуть режим в Иране.