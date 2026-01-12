Клишас: Послушав европейцев, Трамп подумает, что РФ скоро «возьмёт» весь ЕС

Так парламентарий прокомментировал очередное заявление президента США о необходимости присоединения к стране датской Гренландии. По мнению политика, иначе остров рано или поздно попадёт под влияние РФ и КНР.
«Если Трамп послушает речи европейских политиков (он знает, что их слушать не надо), то легко придёт к выводу, что русские вот-вот должны захватить всю Европу и лучше “взять” ее США», — написал Клишас в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что Великобритания и Германия обсуждают отправку дополнительных сил НАТО в Гренландию. Европейские страны хотят усилить контроль над Арктикой и показать США серьёзность своих намерений в вопросах региональной безопасности. В Берлине рассматривают формат объединённой миссии НАТО, а Лондон настаивает на наращивании военного присутствия союзников на Крайнем Севере.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.