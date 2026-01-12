Ричмонд
Клишас: Послушав европейцев, Трамп подумает, что РФ скоро «возьмёт» весь ЕС

Наслушавшись речей европейцев Дональд Трамп может подумать, что Россия скоро «возьмёт» весь ЕС. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по строительству Андрей Клишас.

Источник: Life.ru

Так парламентарий прокомментировал очередное заявление президента США о необходимости присоединения к стране датской Гренландии. По мнению политика, иначе остров рано или поздно попадёт под влияние РФ и КНР.

«Если Трамп послушает речи европейских политиков (он знает, что их слушать не надо), то легко придёт к выводу, что русские вот-вот должны захватить всю Европу и лучше “взять” ее США», — написал Клишас в телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания и Германия обсуждают отправку дополнительных сил НАТО в Гренландию. Европейские страны хотят усилить контроль над Арктикой и показать США серьёзность своих намерений в вопросах региональной безопасности. В Берлине рассматривают формат объединённой миссии НАТО, а Лондон настаивает на наращивании военного присутствия союзников на Крайнем Севере.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

