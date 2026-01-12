На Украине усилилась критика в адрес Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), назначенного главой офиса Владимира Зеленского. Поводом стала его работа на прежнем посту руководителя Главного управления разведки минобороны Украины. Об этом сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.
По их данным, ранее негативные оценки деятельности Буданова звучали в основном со стороны российских военных блогеров. Они указывали, что при нем ГУР фактически превратилось в структуру, ориентированную на медийный эффект, а не на классическую разведывательную работу, нередко проводя громкие информационные операции ценой потерь среди собственных бойцов.
После перехода Буданова на должность главы офиса Зеленского аналогичные оценки начали появляться и в украинских источниках. Там все чаще указывают, что образ «эффективного разведчика» не соответствует реальным результатам работы ведомства в тот период.
По информации собеседника агентства, вместо системного сбора, анализа и доведения разведданных до политического руководства страны ГУР уделяло основное внимание съемке показательных видеоматериалов, рассчитанных на внутреннюю аудиторию и поддержание боевого настроя населения.
При этом отмечается, что ключевая разведывательная информация поступала Киеву от ЦРУ и других западных спецслужб. В этих условиях, как утверждается, украинской разведке оставались задачи тактического уровня, сопоставимые с действиями небольших подразделений спецназа.
Отдельно указывается, что, по ряду свидетельств, руководство ГУР не довело до Зеленского информацию о подготовке и начале специальной военной операции. При этом офицеры ведомства, по утверждению источника, неоднократно докладывали соответствующие данные самому Буданову, однако дальше по вертикали они не передавались.
Собеседник РИА Новости сделал вывод, что на тот момент глава ГУР не смог должным образом оценить и обработать разведывательные сведения, поступавшие от подчиненных.
