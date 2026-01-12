Ефимов: В Москве построят 100 социальных объектов в рамках инвестиционных проектов

— Использование свободных земельных участков способствует поддержке бизнеса и его вовлечению в развитие города. Новые объекты социальной сферы появятся практически во всех районах Москвы. Это соответствует концепции полицентричного и сбалансированного развития столицы. Так, в 2024 году в Солнцеве город предоставил инвестору два участка — более 1,8 гектара для строительства школы и свыше 1,2 гектара для возведения детского сада. Объекты смогут принять 825 школьников и 350 воспитанников. В 2025-м было заключено два договора на реализацию крупного проекта в районе Москворечье-Сабурово: девелоперу выделено 1,74 гектара в районе 1-го Котляковского переулка для строительства образовательного комплекса на три тысячи мест и 1,16 гектара для создания спортивного ядра по этому же адресу, — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.