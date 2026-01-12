Ефимов: В Москве построят 100 социальных объектов в рамках инвестиционных проектов

В настоящее время на разных стадиях реализации находятся 111 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере социальной инфраструктуры. Под новое строительство девелоперам и застройщикам город выделил земельные участки общей площадью более 200 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
— С 2016 года в Москве реализуются масштабные инвестиционные проекты, представляющие собой уникальную модель сотрудничества города с бизнесом и застройщиками. Сейчас в столице реализуются 111 масштабных инвестиционных проектов по развитию социальной инфраструктуры. Для строительства образовательных организаций, спортивных и культурных объектов, а также учреждений здравоохранения город выделил около 200 гектаров земли. Общая площадь объектов капитального строительства превысит 1,1 миллиона квадратных метров, — рассказал Владимир Ефимов.
Масштабные инвестиционные проекты играют одну из ключевых ролей в развитии столицы. Для получения статуса МаИП инвесторы должны представить оригинальные идеи проектов, направленные на развитие городской инфраструктуры и создание новых рабочих мест.
— Использование свободных земельных участков способствует поддержке бизнеса и его вовлечению в развитие города. Новые объекты социальной сферы появятся практически во всех районах Москвы. Это соответствует концепции полицентричного и сбалансированного развития столицы. Так, в 2024 году в Солнцеве город предоставил инвестору два участка — более 1,8 гектара для строительства школы и свыше 1,2 гектара для возведения детского сада. Объекты смогут принять 825 школьников и 350 воспитанников. В 2025-м было заключено два договора на реализацию крупного проекта в районе Москворечье-Сабурово: девелоперу выделено 1,74 гектара в районе 1-го Котляковского переулка для строительства образовательного комплекса на три тысячи мест и 1,16 гектара для создания спортивного ядра по этому же адресу, — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Помимо этого, в Западном округе продолжается возведение двух спортивных объектов. В районе Ново-Переделкино для реализации МаИПпередан участок площадью 0,63 гектара. Компания должна построить рядом со спортивным кластером «Арктика» новые объекты общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров. Кроме того, физкультурно-оздоровительный комплекс площадью три тысячи квадратных метров появится в районе Крылатское. Для этого город выделил 2,7 гектара земли.
Также в рамках МаИП в столице возводят культурные объекты. Так, в Тверском районе в строительстве находится здание Театра мюзикла. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город предоставил инвестору в аренду участок площадью 0,17 гектара. В Троицке 1,2 гектара переданы для возведения многофункционального культурно-досугового центра.
Получить землю для реализации МаИП с 2016 года могут инвесторы для строительства производственных комплексов, инновационных центров, зданий для социальных учреждений, транспортных, спортивных, образовательных и других объектов.
Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».