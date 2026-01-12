Трамп заявил, что он спаситель НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что без него НАТО перестало бы существовать. Своё заявление он сделал в понедельник в беседе с журналистами.
«У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом», — сказал глава Белого дома.
Он также подчеркнул, что считает себя спасителем альянса.
«Я тот, кто спас НАТО», — отметил Трамп.
Ранее Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social скриншот, на котором добавил себе новую должность — исполняющего обязанности лидера Венесуэлы.
