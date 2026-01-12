Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что он спаситель НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что без него НАТО перестало бы существовать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что без него НАТО перестало бы существовать. Своё заявление он сделал в понедельник в беседе с журналистами.

«У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом», — сказал глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что считает себя спасителем альянса.

«Я тот, кто спас НАТО», — отметил Трамп.

Ранее Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social скриншот, на котором добавил себе новую должность — исполняющего обязанности лидера Венесуэлы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше