Трамп заявил, что Иран пересекает красные линии в борьбе с протестами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, по его мнению, начал пересекать «красную линию» из-за жесткого подавления протестов. С таким заявлением он выступил в разговоре с журналистами на борту Air Force One.
Трамп отметил, что ситуация в Иране вызывает серьезную обеспокоенность в Вашингтоне. В первую очередь, из-за сообщений о гибели людей.
«Они начали, похоже, пересекать красную линию. Кажется, были убиты люди, которых не следовало убивать. Они жестокие — можете называть их лидерами, я не знаю, можно ли их назвать лидерами. Думаю, они правят с помощью насилия», — сказал Трамп.
Он добавил, что американская сторона относится к происходящему крайне серьезно. Поэтому рассматриваются несколько вариантов реакции. В том числе военный сценарий.
Немногим ранее Дональд Трамп уже выступал с жестким предупреждением в адрес Ирана. Он заявлял, что США готовы к самым решительным мерам в случае атак на американские военные или коммерческие объекты. Рассматривается даже сценарий ответных ударов. При этом ситуация, заверил американский лидер, остается под контролем Вашингтона.