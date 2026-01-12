Трамп заявил, что Иран пересекает красные линии в борьбе с протестами

«Они начали, похоже, пересекать красную линию. Кажется, были убиты люди, которых не следовало убивать. Они жестокие — можете называть их лидерами, я не знаю, можно ли их назвать лидерами. Думаю, они правят с помощью насилия», — сказал Трамп.