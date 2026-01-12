Новые судьи появились в Курганской области.
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Курганской области. Это следует из указа главы государства от 29 декабря 2025 года.
«Судьей Курганского городского суда назначен Фролов Вячеслав Викторович, судьей Кетовского районного суда назначена Спирина Наталья Александровна», — написано в указе президента. Документ опубликован в tg-канале пресс-службы судебной системы региона.
Назначения новых судей происходят на фоне обновления кадров в ключевых институтах Курганской области. В конце 2025 года в регионе также сменился уполномоченный по правам предпринимателей: вместо ушедшего по собственному желанию Алексея Чуева эту должность после согласования в Москве занял глава объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Сергей Штырля.