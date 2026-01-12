Стало известно, как Кулеба оценил роль Ермака после его отставки

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко высказался о деятельности экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. По его словам, прежний руководитель президентской администрации не был способен к стратегическому мышлению и действовал ситуативно.
Отставка Ермака состоялась 28 ноября 2025 года. В этот день Владимир Зеленский сообщил, что глава офиса подал заявление об уходе, и сразу подписал указ о его увольнении. Кадровому решению предшествовали обыски в квартире Ермака, проведенные в рамках расследования коррупционного скандала в украинской энергетике. Центральной фигурой дела стал бизнесмен Тимур Миндич, считающийся близким соратником Зеленского.
Комментируя работу Ермака, Кулеба охарактеризовал его как оппортуниста, склонного к тактическим решениям и не способного просчитывать последствия своих действий на несколько шагов вперед. В этом контексте он противопоставил его нынешнему главе офиса президента Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), отметив, что тот, в отличие от своего предшественника, демонстрирует более долгосрочный подход.
Экс-глава МИД также дал понять, что отношения с Ермаком у него не складывались. По его словам, личная неприязнь со стороны тогдашнего руководителя офиса Зеленского влияла на рабочие контакты. Кулеба подчеркнул, что его встреча с президентом Украины, состоявшаяся 5 января, была бы невозможна, если бы Ермак сохранил свою должность.
Заявления бывшего министра стали еще одним свидетельством углубляющихся противоречий внутри украинской власти после громких отставок и коррупционных расследований.
