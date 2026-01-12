Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пошутил об уровне обороноспособности Гренландии

Американский президент Дональд Трамп в шутку отметил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

Источник: Reuters

«Знаете, в чём состоит их оборона? В двух собачьих упряжках», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, сделали ли США политическое предложение Гренландии или Дании.

Лидер США добавил, что тем временем «повсюду находятся» русские и китайские эсминцы и подлодки.

Трамп добавил, что США так или иначе получат Гренландию.

Ранее газета Daily Mail писала, что Трамп поручил составить план по захвату Гренландии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждал, что Гренландия имеет ключевое значение для американской ПРО и безопасности всего мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше