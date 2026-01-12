Трамп пошутил об уровне обороноспособности Гренландии

«Знаете, в чём состоит их оборона? В двух собачьих упряжках», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, сделали ли США политическое предложение Гренландии или Дании.
Лидер США добавил, что тем временем «повсюду находятся» русские и китайские эсминцы и подлодки.
Трамп добавил, что США так или иначе получат Гренландию.
Ранее газета Daily Mail писала, что Трамп поручил составить план по захвату Гренландии.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждал, что Гренландия имеет ключевое значение для американской ПРО и безопасности всего мира.
