Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулеба заявил, что украинцы готовы к территориальным уступкам

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что украинское общество может согласиться на территориальные уступки по Донбассу.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что украинское общество может согласиться на территориальные уступки по Донбассу. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, люди готовы рассмотреть такой вариант, если он будет чётко обоснован.

«Если людям скажут: “Вот что нам надо отдать, но это всё остановится, и вот что мы получим взамен, а это — сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС”… мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять», — сказал Кулеба.

Экс-министр отметил, что реальные настроения людей часто отличаются от данных соцопросов. Он добавил, что после отставки осенью 2024 года получил возможность больше общаться с гражданами в регионах и лучше понимать их позицию.