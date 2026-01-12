Кулеба заявил, что украинцы готовы к территориальным уступкам

«Если людям скажут: “Вот что нам надо отдать, но это всё остановится, и вот что мы получим взамен, а это — сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС”… мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять», — сказал Кулеба.