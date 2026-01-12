Кулеба заявил, что украинцы готовы к территориальным уступкам

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что украинское общество может согласиться на территориальные уступки по Донбассу. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, люди готовы рассмотреть такой вариант, если он будет чётко обоснован.
«Если людям скажут: “Вот что нам надо отдать, но это всё остановится, и вот что мы получим взамен, а это — сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС”… мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять», — сказал Кулеба.
Экс-министр отметил, что реальные настроения людей часто отличаются от данных соцопросов. Он добавил, что после отставки осенью 2024 года получил возможность больше общаться с гражданами в регионах и лучше понимать их позицию.