Правая рука Трампа выдвинул серьезные обвинения против Дании: ее уличили в оккупации и обмане ООН

Назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны фактически оккупировала остров, обойдя нормы ООН. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам Лэндри, США в годы войны защищали Гренландию, пока Копенгаген не мог этого делать. Однако после окончания конфликта Дания якобы незаконно восстановила контроль над островом без соблюдения международных процедур.
«После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН», — заявил Лэндри.
Он добавил, что в нынешней ситуации разговор между США и Гренландией должен строиться «о гостеприимстве, а не о враждебности».
Напомним, США уже давно угрожают захватить Гренландию. Более того, президент Дональд Трамп даже поручил американскому военному командованию проработать возможные силовые сценарии. При этом командующие ВС США указывали, что подобные шаги не будут иметь правовой основы и не получат поддержки Конгресса.