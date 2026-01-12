Politico: отношения с США будут экзистенциальным вызовом для Европы в 2026 году

«Глядя вперед, можно констатировать, что самый большой экзистенциальный риск для Европы исходит от трансатлантического партнерства. Для лидеров блока ключевой целью в 2025 году было сохранить интерес США к войне на Украине. Лучшим исходом в 2026 году будет продолжение дипломатической работы по отдельным темам и деловой подход к отношениям, что было определяющим в последние 12 месяцев. Однако если появятся новые угрозы в этих отношениях, особенно в том, что касается Гренландии, то такое балансирование станет невозможным», — пишет Рахман.