Politico: отношения с США будут экзистенциальным вызовом для Европы в 2026 году

По его мнению, Европа оказалась «в осаде» в начале 2026 года из-за внешних вызовов. Среди них эксперт называет украинский кризис, растущее давление со стороны китайских компаний, что подрывает промышленную базу региона, и угрозы со стороны США присоединить Гренландию, территорию союзника Вашингтона по НАТО Дании. Политика США в отношении острова подрывает основы внешней политики Евросоюза, которые «кажутся все более устаревшими в мире, который больше опирается на двусторонние сделки, нежели на многостороннее сотрудничество».
«Глядя вперед, можно констатировать, что самый большой экзистенциальный риск для Европы исходит от трансатлантического партнерства. Для лидеров блока ключевой целью в 2025 году было сохранить интерес США к войне на Украине. Лучшим исходом в 2026 году будет продолжение дипломатической работы по отдельным темам и деловой подход к отношениям, что было определяющим в последние 12 месяцев. Однако если появятся новые угрозы в этих отношениях, особенно в том, что касается Гренландии, то такое балансирование станет невозможным», — пишет Рахман.
Проблемы Европы осложняются слабостью политических лидеров и правительств трех ведущих стран региона — Великобритании, Франции и Германии, отмечает автор. В частности, британский премьер-министр Кир Стармер может столкнуться с бунтом внутри Лейбористской партии и потерять свой пост. В мае в стране пройдут промежуточные выборы, на которых лейбористы могут потерпеть унизительное поражение. Во Франции правительство меньшинства Себастьена Лекорню до сих пор не приняло бюджет на 2026 год. В Германии правящая коалиция Фридриха Мерца расколота по идеологическим причинам, и ей сложно проводить решительные реформы, которые нужны стране для преодоления затянувшегося экономического кризиса.
«Историческая истина, которую часто забывают в спокойные времена, вновь проявит себя в 2026 году — свобода, стабильность, процветание и мир в Европе всегда неустойчивы. Историческая пауза, которую обеспечили Pax Americana (мир по-американски, относительно мирный период в истории стран Запада после 1945 года — прим. ТАСС) и беспрецедентные сотрудничество и интеграция после Второй мировой войны, официально закончилась», — написал Рахман, отметив, что выживание Европы как глобального игрока будет зависеть от того, сможет ли она дать ответ на все стоящие перед ней вызовы.